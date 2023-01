Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo domani: l’ELENCO | LIVE

MeteoWeb

Una vasta e profonda saccatura protesa dal Nord Europa verso il Mediterraneo, convoglia sul nostro Paese masse d’aria fredda innescando, nella prossima notte, la formazione di un centro di bassa pressione sui mari occidentali. Il successivo spostamento di tale struttura verso l’Adriatico determinerà un progressivo e marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche al Centro-Sud e sulle isole, con intensi venti, precipitazioni da sparse a diffuse e localmente temporalesche, oltre ad una diminuzione delle temperature con conseguenti nevicate fino a bassa quota.

Alla luce dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile nazionale, alcuni Comuni hanno adottato la decisione di chiudere le scuole nella giornata di domani, venerdì 20 gennaio. Di seguito, l’elenco aggiornato in tempo reale delle località che hanno optato per questa decisione:

Calabria

Mormanno

Campania

Benevento ( scuole chiuse dalle 11 il 20 gennaio; apertura alle 9:30 il 21 gennaio)

( Caggiano

Forio

Grazzanise (20 e 21 gennaio)

(20 e 21 gennaio) Ischia

Mercogliano (uscita ore 11.30)

(uscita ore 11.30) Nocera Inferiore

Santa Maria La Fossa

Sardegna

Buddusò

Fonni

Macomer

Ovodda

Tempio Pausania

Villagrande Strisaili

Toscana

Montieri

Roccastrada

Roccatederighi

Sassofortino

Villa Basilica

