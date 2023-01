Amatrice seppellita dalla neve: “situazione disastrosa, un metro in 3 ore”

MeteoWeb

“La situazione qui è disastrosa, in tre, quattro ore è caduto un metro di neve. In questo momento stiamo cercando di aprire le strade, ho allertato la Protezione Civile e sta arrivando una colonna mobile per dare una mano“: è quanto ha dichiarato a Silvia Mancinelli per AdnKronos il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, facendo il punto sulla situazione maltempo nel comune devastato dal terremoto.

“Questa mattina c’erano problemi anche sulla statale ora sono le strade delle frazioni a presentare ancora problemi perché essendo un quantitativo enorme di neve servono le turbine per spostarla ai bordi. Spero nel pomeriggio di risolvere la situazione, intanto abbiamo liberato l’eliporto, le strutture emergenziali sono operative“.

