Gambarie, bufera di neve in serata: domani sole pieno e finalmente si scia in uno scenario magico

Come ampiamente previsto nel nostro bollettino meteo di ieri, oggi è arrivata la neve in modo più serio rispetto ai giorni scorsi a Gambarie e in Aspromonte. Debole al mattino, più forte nel pomeriggio e molto abbondante in serata, adesso, come possiamo osservare nelle immagini delle webcam in tempo reale a corredo dell’articolo.

Grazie all’intensificazione serale dei fenomeni, l’accumulo si avvicina ai 20cm nella nota località sciistica del reggino che sta vivendo una delle più tardive prime nevicate dell’intera stagione invernale e che fino ad oggi non ha mai potuto aprire gli impianti sciistici.

Grazie a questa nevicata, però, da domani finalmente si scia. Lo ha annunciato ufficialmente una nota del sindaco del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, Francesco Malara. Nella nota si legge che “Finalmente domani si scia. La neve scesa oggi, sommata a quella di ieri ed avantieri, è sufficiente a far sciare sulla pista azzurra. Gli operatori della Ditta Asproservice hanno già provveduto stasera a “cingolarla”, non è molta, tanto che nella parte finale sarà utilizzabile solo una striscia della pista Azzurra, ma è sufficiente a garantire l’apertura della stagione sciistica. Proprio per la poca neve non sarà possibile aprire la Pista Telese e nemmeno la Nino Martino; domani si potrà sciare solo sulla pista azzurra dalle ore 8.30 fino alle ore 15.30. Pertanto l’ appuntamento per tutti gli sciatori è per domani 23 gennaio 2023 alle ore 08.00 davanti la biglietteria di Piazza Mangeruca, da lì ogni 20 minuti ci saranno un paio di bus navetta che si alterneranno nell’accompagnare gli sciatori fino alla partenza della Seggiovia Telese, con tale biposto si risalirà fino in cima alla Pista Azzura e da lì si potrà sciare guardando il mare del nostro Stretto“.

E sarà uno spettacolo straordinario, anche perché domani splenderà il sole, il cielo sarà azzurro tendente al blu, l’atmosfera eccezionalmente limpida e la visibilità ottima. Una delle giornate in cui l’Aspromonte sa dare il meglio di sé e i pochi fortunati sulle piste da sci avranno modo di godersela a pieno in tutta la sua incantevole bellezza.

