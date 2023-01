Maltempo: frazioni isolate nel Teramano, abitanti portati via in elicottero

MeteoWeb

“Stiamo evacuando 25 persone con gli elicotteri dei vigili del fuoco perché quattro frazioni sono rimaste isolate a causa di diverse slavine che si sono abbattute sulle strade provinciali che conducono a queste contrade“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco del piccolo comune di Valle Castellana (Teramo), Camillo D’Angelo, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il sindaco ha firmato l’ordinanza per l’evacuazione delle frazioni Macchia da Sole, Macchia da Borea, Piano maggiore, Leofara, a circa 1.100 metri d’altitudine. I vigili del fuoco stanno portando a Teramo, all’Hotel Abruzzi, al caldo, diverse famiglie, con anziani e bambini.

