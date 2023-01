Maltempo, fino a 20cm di neve sull’Appennino modenese: previste gelate notturne | FOTO

MeteoWeb

Sono caduti in questa ore circa 20 centimetri di neve sull’Appennino modenese, in particolare nella zona di Frassinoro, dove continua a nevicare. A quote più basse si registrano circa 10 centimetri a Palagano, Lama Mocogno e nel frignano.

I tecnici della Provincia stanno verificando, da questa mattina, la situazione delle strade che al momento risultano tutte aperte e transitabili. Si sono verificati alcuni disagi sulla strada provinciale 28 a Savoniero, per la caduta di un albero in strada che ha provocato la temporanea sospensione della circolazione, per consentire di sgomberare la carreggiata. Nella serata di oggi i tecnici della Provincia effettueranno la salatura delle strade a rischio di gelate notturne, sia per quanto riguarda la viabilità di montagna che le strade di pianura.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura. I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro, in particolare al passo delle Radici.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: