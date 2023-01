Maltempo, piogge e forte vento nel Lazio: torna la neve sull’Appennino | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo l’Italia sta provocando piogge e forti venti anche nel Lazio. Gli accumuli pluviometrici maggiori si registrano nelle aree preappenniniche, specie sulle porzioni meridionali tra Agro Pontino, Lepini e Frusinate. Spiccano i 91mm di pioggia caduti finora a Supino, 90mm a Lenola, 82mm a Lariano, Trevi nel Lazio, 77mm a Campocatino, Licenza, 76mm a Valle del Rio, 75mm a Vivaro Romano, 70mm a Vallepietra, 69mm a Isola del Liri, 67mm a Castellonorato, 65mm a Campoli Appennino, 62mm a Priverno, 60mm a Giuliano di Roma, 59mm a Ceccano.

Il vento ha raggiunto raffiche di 70-90km/h nelle località più elevate; raffiche di 40-70kkm/h sulle coste. Da questa mattina sono in corso numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di mura, cartelli pubblicitari ed antenne pericolanti a causa del forte vento e del maltempo che stanno colpendo il Lazio. In particolare, gli interventi sono stati compiuti a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma, a Civitavecchia, e ad Allumiere, in piazza Filippo Turati, dove i Vigili del Fuoco, con tecnica speleo alpino fluviale, hanno rimosso e messo in sicurezza, sul tetto di un’abitazione, delle antenne pericolanti e delle tegole divelte.

Oltre a pioggia e vento, il calo delle temperature sta portando la neve sull’Appennino laziale, con le prime nevicate in atto sui Monti Reatini e Simbruini. Nevica attualmente sui pendii del Terminillo a Pian De Valli dai 1.450-1.500 metri circa.

