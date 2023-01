Maltempo Sicilia: la spiaggia di Spadafora si veste di bianco | FOTO

MeteoWeb

Come ampiamente anticipato nelle nostre previsioni meteo, è un weekend di maltempo e freddo per l’estremo Sud, in particolare Calabria e Sicilia. Sull’isola, oggi sono avvenuti alcuni fenomeni degni di nota, come la funnel cloud avvistata nel settore sudorientale o la neve tonda che ha imbiancato Piazza Armerina.

Rovesci sparsi, anche con grandine piccola, hanno interessato il Messinese nel pomeriggio. Bellissime le immagini che arrivano da Spadafora, dove la spiaggia è stata ricoperta di bianco dalla grandine, come se fosse neve. Un accostamento sempre suggestivo quello tra il blu del mare e il bianco: in questo caso, non della neve ma della grandine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: