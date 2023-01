Maltempo Marche: slavina nel Maceratese, frane e alberi sulle strade a S. Severino

MeteoWeb

A causa del maltempo in atto sulle Marche, una slavina si è abbattuta stamattina lungo la Provinciale 120 “Sarnano-Sassotetto-Bolognola” (Macerata), in località Passo del Lupo e per questo la strada è attualmente chiusa al traffico. Da diverse ore, gli operai della Provincia e i tecnici delle ditte incaricate sono sul posto per ripristinare il transito in sicurezza nel più breve tempo possibile.

“Non appena è arrivata la segnalazione – spiega il Presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata – i tecnici dell’Ente si sono mossi, con quelli delle ditte incaricate secondo quanto previsto dal Piano neve, per intervenire sulla strada e provvedere allo sgombero della tanta neve che si è accumulata in queste ore. Diversi gli interventi in corso nella fascia montana e collinare e il personale tecnico della Provincia sta lavorando per rimuovere i tanti alberi caduti a causa della neve che, essendo molto carica d’acqua e quindi piuttosto pesante, sta spezzando molti rami”.

Nel Maceratese, inoltre, la pioggia ha creato disagi nel territorio di San Severino Marche: frane sulle strade per le frazioni di Orpiana e Serrone Valle. Ostruito dalla caduta di un albero in strada, il collegamento con frazione Gaglianvecchio. Per raggiungere l’abitato, utilizzata una strada bianca. Diverse chiamate all’ufficio Manutenzioni Comunale intervenuto con operai, mezzi e l’ausilio di ditte private. Fango e acqua, in particolare sulla SP127 per Tolentino, all’altezza di Colotto, e sulla SS361 “Septempedana”, tra Santa Maria della Pieve e Taccoli. In giornata verrà ripristinato il guasto all’acquedotto comunale che vede impegnati tecnici e operai Assem Spa. Dopo le forti piogge, movimenti di terreno hanno danneggiato un tubo in un pozzetto vicino al palazzetto dello sport di viale Mazzini. Alla perdita d’acqua è seguito un calo di pressione nella zona alta del rione Uvaiolo; l’Assem ha poi ripristinato il guasto. Il fiume Potenza è osservato speciale.

Una frana, e diversi alberi pericolanti da rimuovere, anche sulla comunale per Granali e su quella per la frazione di Sant’Elena, prima del ponte di Paterno. Terra e fango, sempre per una frana, pure sulla strada provinciale 502, nei pressi dell’abitato di Marciano, in località Maestà, in località Palommare, e sulla strada provinciale tra la frazione di Isola e il Comune di Apiro, all’altezza della località Acqua Liberta, oltre che sulle strade a servizio della frazione di Paterno e nei pressi del santuario di Madonna dei Lumi. Infiltrazioni d’acqua, e danni ad alcuni infissi, all’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”.

La Protezione Civile, con i volontari del gruppo comunale, sta monitorando la situazione: per il momento il livello delle acque è sotto quello di guardia.

