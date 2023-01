Meteo, incredibile in Cina: escursione termica giornaliera pazzesca a Hongyuan | DATI

MeteoWeb

Mentre viviamo giornate storiche per i record di freddo battuti in Giappone, Siberia e Antartide, dalla Cina arrivano dati clamorosi con un nuovo record meteorologico (stavolta di escursione termica giornaliera) soltanto sfiorato. La Cina sta vivendo un momento molto particolare dal punto di vista meteorologico: la grande ondata di gelo siberiano che il 22 gennaio ha segnato il nuovo record storico assoluto di freddo nazionale con -53,0°C a Jintao si è estesa nei giorni successivi a tutto il Paese, e adesso l’aria è rimasta molto fredda ai bassi strati mentre le temperature aumentano gradualmente.

Proprio questa situazione sta determinando forti inversioni termiche culminate in dati clamorosi. Ad Hongyuan, nel Sichuan, oggi la temperatura minima è scesa a -24,2°C all’alba e poi la temperatura massima è arrivata a +14,4°C nel primo pomeriggio con un’incredibile escursione termica giornaliera di ben 38,6°C! Si tratta di uno sbalzo termico giornaliero davvero incredibile persino per un Paese molto vasto come la Cina, che al suo interno ha molti microclimi estremi, al punto che è la seconda più grande escursione termica della storia da quando in Cina sono raccolti dati meteorologici documentati. L’escursione termica giornaliera più estrema in assoluto è stata di 41,1°C e risale al lontano 1961, ben 62 anni fa.