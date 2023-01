Tempeste di neve in Corea del Sud, caos sull’isola di Jeju | VIDEO

MeteoWeb

Migliaia di viaggiatori hanno affollato un piccolo aeroporto dell’isola di Jeju, in Corea del Sud, nel tentativo di imbarcarsi in seguito ai ritardi causati dalle tempeste di neve, mentre il clima glaciale sta assediando l’Asia orientale da giorni. Il traffico aereo è ritornato alla normalità dopo che centinaia di voli in arrivo e in partenza da Jeju sono stati bloccati a terra martedì a causa dei forti venti e della neve, coinvolgendo circa 40mila viaggiatori che avevano visitato l’isola turistica per le vacanze del Capodanno lunare. Circa 540 voli, tra cui quasi 70 temporaneamente aggiunti dalle autorità dei trasporti in risposta all’emergenza, erano previsti in arrivo e in partenza da Jeju nella sola giornata di mercoledì

L’isola ha registrato più di 19 cm di neve da martedì mattina, mentre le città e i Paesi del Sud della terraferma, come Gwangju e Gangjin, hanno registrato circa 10-12 cm. Oltre 70 cm sono caduti sulla piccola isola orientale di Ulleung.

Le tempeste invernali sembravano spostarsi ora verso l’area di Seul e le regioni vicine, dove si prevedono forti nevicate.