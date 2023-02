Maltempo, il Ciclone di Malta flagella il Sud: nubifragi e bufere di neve nella notte, ed è solo l’inizio | LIVE

MeteoWeb

Si intensifica il maltempo provocato dal Ciclone di Malta nella notte al Sud. Le precipitazioni si stanno intensificando su tutto il territorio: Pantelleria, nel Canale di Sicilia, ha raggiunto i 107mm giornalieri e i venti sono in rinforzo con raffiche di 76km/h a Lampedusa e 65km/h alla stessa Pantelleria. Il maltempo si sta intensificando anche in Sicilia, sulla terraferma, dove sono in corso veri e propri nubifragi nel catanese, nell’area etnea e nel sud/est siculo.

Fino al momento sono caduti 38mm di pioggia a Zafferana Etnea, 32mm a Nicolosi, 28mm a Fornazzo e Pedara, 24mm a Linguaglossa, 21mm a Mascalucia, 17mm a Belpasso e Carlentini, 16mm a Palazzolo Acreide, 14mm a Siracusa, 13mm a Mineo, 11mm a Francofonte, 10mm a Lentini, 9mm a Licata, 7mm a Catania e Noto, 6mm ad Augusta e Castelvetrano, 5mm ad Agrigento.

La quota neve è al momento un po’ più alta del previsto: sull’Etna sta nevicando soltanto dagli 800 metri in sù, nonostante il clima freddo a valle con appena +7°C a Catania: è l’effetto del rimescolamento della colonna d’aria per i forti venti provenienti dal mar Jonio.

In Calabria, invece, nevica a quote decisamente più basse. Il maltempo sta interessando tutta la fascia jonica della Regione, con nubifragi particolarmente intensi sulle Serre, ma anche in Sila e Aspromonte. Fino al momento sono caduti 52mm di pioggia a Chiaravalle Centrale, 25mm a Monterosso Calabro e Santa Caterina dello Ionio, 21mm a Sant’Agata del Bianco, 20mm a Roseto Capo Spulico, 19mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 18mm a San Luca e Ardore, 17mm a Soverato, 16mm a Sibari, 15mm a Platì e San Mauro Marchesato, 12mm a Roccella Jonica, Cutro e Pizzoni, 11mm a Bovalino, 10mm a Crotone, 9mm a Locri. La quota neve oscilla tra i 400 e i 600 metri, in base ai versanti e alle varie zone della Regione. Spettacolari le immagini che arrivano in diretta da San Giovanni in Fiore, nel cuore della Sila, dove abbiamo -2°C a 1.000 metri di altitudine:

Stessa temperatura a Gambarie, in Aspromonte a 1.300 metri di altitudine, e analoga tormenta:

Tenete ben presente queste immagini delle webcam, in modo particolare quelle di Gambarie: sarà una delle località più colpite dalle nevicate, Venerdì nella località sciistica dell’Aspromonte ci sarà oltre un metro di neve fresca! Ombra pluviometrica, invece, a Reggio Calabria. Nel capoluogo non piove, ci sono +9°C e l’Aspromonte fa da “sbarramento” bloccando le precipitazioni sul versante orientale. Analoga la situazione di Cosenza, dove fa più freddo, ci sono appena +2°C, ma non piove nè nevica per effetto dell’ombra pluviometrica data dalla presenza della Sila a est, da dove arrivano le correnti al suolo.

Emblematiche le immagini a corredo dell’articolo: il satellite in diretta con l’enorme “mare” di nubi cariche di pioggia e neve sull’estremo Sud Italia e l’effetto “stau” nelle Regioni Adriatiche, e sulla destra la previsione delle nevicate per la giornata di Giovedì 9 Febbraio, quando la Sicilia vivrà la nevicata del secolo. La protezione civile ha lanciato l’allerta rosse, le scuole rimarranno chiuse, e le autorità hanno già mobilitato i soccorsi: è alto il rischio di serie conseguenze alluvionali a causa delle piogge torrenziali che interesseranno le province di Catania, Siracusa e Ragusa, oltre che danni per il forte vento e il mare in tempesta. Tra Giovedì sera e Venerdì, il Ciclone su Malta potrà diventare un terribile “Medicane”, cioè un Uragano Mediterraneo. Invitiamo tutti alla massima prudenza.

Intanto nella notte nevica anche a Rimini e in molte località di Romagna, Marche e Abruzzo.

