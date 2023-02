Allerta Meteo, arriva il Ciclone di Malta: Pantelleria è già sott’acqua, inizia a nevicare in Sicilia | FOTO LIVE

MeteoWeb

Incombe il Ciclone di Malta sulla Sicilia: il maltempo sta iniziando a colpire l’isola in modo sempre più estremo in queste ore. I fenomeni più violenti al momento sono limitati alle zone di mare aperto del Canale di Sicilia, dove violenti nubifragi stanno colpendo le isole minori. Sono già caduti 83mm di pioggia a Pantelleria, dove la temperatura è ferma a +7,2°C in pieno giorno e la massima di oggi non ha superato +8,3°C, un dato eccezionalmente basso per questa località. Piove anche a Lampedusa con 22mm di accumulo pluviometrico giornaliero e temperatura più alta, di +12,7°C al momento. Il vento è in rinforzo: ha raggiunto i 70km/h a Lampedusa e i 65km/h a Pantelleria, ma si tratta soltanto di una leggera brezza rispetto ai valori da uragano attesi nelle prossime ore e in modo particolare tra Giovedì pomeriggio e Venerdì mattina quando le raffiche supereranno i 120-140km/h nella Sicilia orientale, in modo particolare su siracusano e ragusano.

Intanto il maltempo sta iniziando a colpire anche la Sicilia, con piogge via via sempre più intense nei settori meridionali della Regione. Fino al momento sono caduti 6mm di pioggia a Licata, 5mm a Ribera, 4mm ad Agrigento, 3mm a Siracusa e 1mm a Catania, ma siamo solo all’inizio del peggioramento. La neve ha iniziato a cadere nelle zone interne, imbiancando Piazza Armerina (vedi foto a corredo dell’articolo) e tutte le altre località interessate dalle precipitazioni che si trovano ad oltre 500–600 metri di altitudine sul livello del mare. Nevica anche nel catanese, in modo particolare a Nicolosi. Per l’Etna sta iniziando una delle più grandi nevicate della storia.

L’avvicinamento del Ciclone farà alzare le temperature ma in modo limitato: il clima rimarrà freddo, soltanto nella zona degli Iblei avremo un innalzamento tale da portare la quota neve oltre i 900 metri, nel resto dell’isola continuerà a nevicare a quote medio/basse (oltre i 600–700 metri) per tutti i prossimi due giorni, con accumuli straordinari. Per la Sicilia sarà la nevicata del secolo!

