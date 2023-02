Allerta Meteo Puglia: parchi chiusi a Lecce, rinviata la parata del Carnevale di Putignano

MeteoWeb

Diversi luoghi pubblici della città di Lecce saranno inaccessibili su disposizione del Comune a causa dell’allerta meteo arancione per forte vento. Da stamattina e per tutta la giornata di domani, domenica 5 febbraio, rimarranno chiusi la villa comunale, i parchi Galateo e Belloluogo, il campo sportivo Montefusco e il cimitero.

L’allerta meteo è stata diffusa dalla Protezione Civile regionale della Puglia ed ha validità dalle 12 di oggi e per le 24-36 ore successive. Le previsioni annunciano venti forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca forte sul Salento.

Forti venti: rinviata la parata del Carnevale di Putignano

Posticipata per avverse condizioni metereologiche la sfilata di apertura del Carnevale di Putignano 2023 prevista per oggi pomeriggio dalle 18.30. Le forti raffiche di vento non consentono lo svolgimento della manifestazione nel rispetto dei parametri di sicurezza indispensabili per garantire il sereno corso della sfilata. Per questa ragione la Fondazione del Carnevale di Putignano, d’intesa con le autorità competenti, si vede costretta ad annullare l’evento di questo pomeriggio. Resta confermato il concerto di Margherita Vicario che si terrà questa sera alle 21.30 in piazza Principe di Piemonte sull’Amaro Mediterraneo Stage.

