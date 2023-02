Maltempo, arriva il freddo e si scatenano forti temporali in Puglia: saetta colpisce 33enne, salvato eroicamente da due ragazze

MeteoWeb

L’irruzione fredda proveniente dai Balcani sta iniziando in queste ore sulle Regioni Adriatiche: la Puglia è la Regione più esposta e i primi forti temporali hanno colpito il Salento, dove la temperatura è già diminuita a +11°C a Lecce, ma anche a +10°C a Galatina e Tricase, +9°C a Ortelle, valori ancora molto elevati rispetto al freddo polare in arrivo domani.

Le precipitazioni sono state fugagi (1-2mm di accumulo pluviometrico), ma le numerose saette hanno provocato vari problemi. La situazione più grave s’è verificata sul litorale di Lido Marini, nel comune di Ugento, dove un 33enne di Sannicola è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in spiaggia. Il ragazzo si stava preparando ad un’immersione subacquea in compagnia di alcuni amici. La saetta è caduta in mare, ma l’elettricità ha raggiunto il giovane che si trovava sul bagnasciuga. Il 33enne è crollato in acqua: immediatamente soccorso dagli amici che l’hanno riportato in spiaggia evitando che annegasse, è stato soccorso da due ragazze che hanno praticato oltre 15 minuti di disperato massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca in collegamento telefonico con gli operatori del 118. Dandosi il cambio per più di un quarto d’ora, Asia e Francesca sono riuscite a riattivare il battito cardiaco.

Francesca è la dipendente di un bar del luogo, mentre Asia era nel locale a prendere il caffè. Entrambe avevano esperienza con le manovre salvavita. Un’ambulanza del 118 ha quindi trasportato il giovane in ospedale dov’è al momento in condizioni ancora serie.

