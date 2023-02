Allerta Meteo Sicilia: allarme rosso sul settore orientale per il “Ciclone di Malta”

MeteoWeb

Scatta l’allerta meteo rossa per il maltempo provocato dal “Ciclone di Malta” in Sicilia. La Protezione Civile regionale, infatti, ha diramato dal pomeriggio oggi e fino alle 24 di domani, 9 febbraio, l’allerta rossa per rischio meteo-idrogeologico nella Sicilia orientale.

“Per la giornata di domani 9 febbraio, persistono venti orientali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti specie sui settori centro-orientali. I rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Nevicate al di sopra dei 500-700 metri con apporti al suolo fino ad abbondanti”, si legge nel bollettino.

In particolare, le precipitazioni saranno “sparse, tendenti a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia ionica e sud-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, tendenti a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati moderati, fino ad elevati su Sicilia centrale ed orientale tirrenica”. Previste nevicate “al di sopra dei 700-900 metri sulla Sicilia sud-orientale ed al di sopra dei 500-700 metri sul resto della Sicilia, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti alle quote più alte”.