Avvistati due palloni sonda sulla Sicilia

E’ di pochi minuti fa l’avvistamento sui cieli italiani, in particolare della Sicilia, di due palloni sonda. Sulla scia di quanto sta accadendo in tutto il mondo, anche dall’Italia, dunque, arrivano notizie di avvistamenti, confermati da quanto si vede sul sito web amateur.sondehub.org. Ma di cosa si tratta? UFO o altro?

Gli avvistamenti di UFO, intesi come oggetti volanti non identificati che non per forza di cosa devono essere di natura extraterrestre, e gli abbattimenti avvenuti negli ultimi giorni in tutto il mondo, sono argomento sempre più dibattuto, che sta tenendo impegnati i governi. Ma cosa sta accadendo? I palloni amatoriali aerostatici e metereologici sono in genere di piccole dimensioni – all’incirca come un’automobile – e volano ad altezze che possono intralciare anche il traffico aereo civile. Spesso, quando vengono avvistati, questi palloni vengono scambiati per astronavi aliene. Il problema si pone nel momento in cui, essendo amatoriali e di piccole dimensioni, sfuggono ai radar. E’ ciò che sta accadendo, per esempio, in America.

Dato che i radar e i sensori non sono in grado di rilevarli, in quanto tarati per rilevare missili e altri oggetti volanti di dimensioni maggiori, sono ora stati modificati i parametri. Lo scopo è quello di monitorare e identificare anche questi palloni amatoriali. Quelli che hanno sorvolato i cieli della Sicilia sono proprio palloni sonda di questo genere. E nel momento in cui scriviamo si stanno dirigendo uno verso Nord e l’altro verso Sud.