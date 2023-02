UFO abbattuti negli USA, non si trovano i resti. Il NORAD: “non possiamo escludere siano extraterrestri”

MeteoWeb

Ieri sera un caccia F-16 dell’esercito statunitense ha lanciato un missile aria-aria che ha abbattuto un oggetto volante ”ottagonale” vicino a siti militari nel Michigan, sopra il lago Huron, dopo essere stato individuato come oggetto non identificato dai radar. Il Pentagono ha spiegato che l’oggetto aveva viaggiato vicino a siti militari statunitensi e ha rappresentato una minaccia per l’aviazione civile, oltre ad essere un potenziale strumento di sorveglianza. Si tratta del quarto oggetto volante abbattuto a febbraio da jet americani o canadesi dopo il grande pallone cinese del 4 febbraio e i due oggetti non ancora identificati abbattuti sui cieli di Canada e Alaska.

Il brusco aumento delle intercettazioni di oggetti aerei non identificati sui cieli del Nord America potrebbe essere una conseguenza del rafforzamento dei sistemi radar per la sorveglianza dello spazio aereo degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Melissa Dalton, assistente segretaria della Difesa Usa per la Difesa interna e gli affari emisferici. “Alla luce del pallone della Repubblica Popolare Cinese che abbiamo abbattuto sabato (4 febbraio), abbiamo sorvegliato più attentamente il nostro spazio aereo a quelle altitudini, e potenziato i nostri radar, e questo potrebbe spiegare almeno in parte l’aumento degli oggetti individuati nell’arco della scorsa settimana“, ha dichiarato Dalton nel corso di una conferenza stampa. “Apprendendo maggiori informazioni in merito a questi oggetti, e certamente in merito al pallone cinese, rafforzeremo la nostra comprensione delle loro caratteristiche. Questo ci consentirà forse di riguardare indietro ad altri casi che potremmo aver trascurato“, ha aggiunto la funzionaria.

“Gli oggetti abbattuti non sono ancora stati identificati, i militari hanno agito per eccesso di cautela“, ha Melissa Dalton. In modo particolare, l’oggetto abbattuto in Alaska non è stato ancora neanche localizzato: i militari non riescono a trovarne i resti dopo l’abbattimento, come se fossero scomparsi nel nulla. Il Pentagono ha inoltre affermato che questi recenti “incidenti” sono le prime volte in cui il comando settentrionale degli Stati Uniti o il NORAD hanno intrapreso un’azione “cinetica” contro un oggetto aereo.

Il comandante del NORAD (Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America), il generale Glen D. Van Hurk, ha dichiarato di non aver “ancora escluso nulla” quando gli è stato chiesto se escludesse attività extraterrestre. Poco dopo questa dichiarazione, Elon Musk ha twittato: “Non preoccupatevi, solo alcuni dei miei amici che passano…”

Lo stesso NORAD ha contestualmente annunciato che domani condurrà un’esercitazione di difesa aerea su Washington, D.C. L’agenzia ha aggiunto che condurrà esercitazioni di routine che includono una varietà di scenari: che si tratti di un dirottamento, risposta a velivoli sconosciuti o violazioni delle restrizioni dello spazio aereo.

Avvistamenti UFO negli Stati Uniti e i recenti abbattimenti: l’analisi della CNN

La CNN ha pubblicato questa mattina un’analisi approfondita rispetto a quello che sta succedendo. Il mese scorso, l’Ufficio del Direttore dell’Intelligence nazionale USA ha pubblicato un rapporto sui “Fenomeni aerei non identificati”, in parole povere: gli oggetti volanti non identificati. Cioè UFO, scrivono i giornalisti. Il 4 febbraio, l’esercito statunitense ha abbattuto un pallone spia cinese, seguito dall’abbattimento di due “oggetti volanti non identificati” venerdì e sabato nello spazio aereo statunitense e canadese. Domenica, poi, l’esercito statunitense ha abbattuto un quarto oggetto volante, questa volta sopra il lago Huron, nel Michigan. Sulla scia di queste azioni, vale la pena di esaminare il rapporto della comunità di intelligence americana, che potrebbe fare luce su quanto sta accadendo.

Il rapporto sugli UFO di gennaio ha fatto emergere un dato sorprendente: il numero di avvistamenti è aumentato significativamente tra il marzo 2021 e l’agosto 2022, periodo durante il quale sono stati segnalati 247 nuovi avvistamenti, soprattutto da parte di piloti e personale della Marina e dell’Aeronautica statunitensi. Si tratta di quasi il doppio dei 144 avvistamenti di UFO segnalati nel periodo di 17 anni compreso tra il 2004 e il 2021. In effetti, a luglio, il Pentagono ha istituito una nuova entità, l’Ufficio per la risoluzione delle anomalie a tutto campo, per indagare sugli avvistamenti credibili di UFO da parte delle forze armate e dell’intelligence statunitensi.

Il rapporto della comunità di intelligence statunitense ha rilevato che un gran numero di questi avvistamenti, 163, erano palloni o “entità simili a palloni“, mentre 26 erano sistemi aerei senza pilota, cioè droni. Un numero imprecisato di avvistamenti era “attribuibile a irregolarità o variazioni dei sensori, come errori dell’operatore o delle apparecchiature“. Gli avvistamenti di oggetti non identificati, invece, sono stati 171, per i quali non è stata trovata alcuna spiegazione, e alcuni di questi oggetti “hanno dimostrato caratteristiche di volo o capacità di prestazione insolite“. Inoltre, gli avvistamenti potrebbero indicare “attività di raccolta avversaria“, suggerendo che gli UFO trovati nei pressi di installazioni militari statunitensi sensibili potrebbero essere spiati da altre potenze straniere.

Senza dubbio c’è ancora molto da imparare su questi 171 avvistamenti UFO, che non hanno ancora una spiegazione valida. Sono opera di una potenza straniera che sta sondando le difese aeree statunitensi? Sono relativamente innocui, come palloni erranti? Il Congresso dovrebbe convocare delle audizioni per andare a fondo della questione. L’opinione pubblica ha il diritto di capire perché nello spazio aereo americano volano oggetti che il Pentagono e la comunità di intelligence statunitense non riescono ad identificare, conclude il rapporto della CNN.