Ancora maltempo e neve domani: i bollettini meteo della Protezione Civile

Il maltempo continuerà anche nella giornata di domani, con piogge e temporali al Centro-Sud e neve sulle regioni centrali e in Sardegna. Continueranno a soffiare anche forti venti al Centro-Nord e in Sardegna. La conferma del maltempo atteso per domani, martedì 28 febbraio, arriva dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che non ha valutato di diramare l’allerta meteo.

Di seguito, i dettagli dei bollettini per le giornate del 28 febbraio e dell’1 marzo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 febbraio 2023

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana centro-meridionale, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e resto della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Sicilia orientale, Calabria meridionale, Puglia meridionale, Lazio centro-meridionale e settori costieri campani.

Nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000 m, su Sardegna, Lazio orientale, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: forti con rinforzi fino a burrasca a prevalente componente nord-orientale su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Liguria. Tendenti a forti meridionali sulla Sardegna meridionale e sui settori costieri del Lazio.

Mari: agitati o molto agitati il Mar Ligure, il Mare e Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali e l’Adriatico settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’1 marzo 2023

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche ed Abruzzo, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale, Oltrepò pavese, Appennino emiliano, Lazio meridionale, Sardegna, Molise, Campania, Puglia centro-settentrionale e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Piemonte centrale, settori meridionali di Lombardia e Veneto, resto di Emilia-Romagna, Sicilia settentrionale tirrenica e resto del Centro-Sud peninsulare, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate:

– mediamente al di sopra dei 200-400 m, su Piemonte meridionale ed entroterra ligure con apporti al suolo da deboli a moderati;

– mediamente al di sopra dei 400-600 m, su Appennino tosco-emiliano con apporti al suolo da deboli a moderati;

– mediamente al di sopra dei 600-800 m, su Marche ed Umbria con apporti al suolo da deboli a moderati;

– mediamente al degli 800-1000 m, su Abruzzo, Molise e Lazio orientale con apporti al suolo da deboli a moderati;

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento le minime sulle due isole maggiori.

Venti: forti con rinforzi fino a burrasca a prevalente componente nord-orientale su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Liguria e Sardegna settentrionale con tendenza serale ad attenuazione. Localmente forti meridionali su Sicilia, Puglia e restanti zone ioniche.

Mari: agitati il Mar Ligure, il Mare e Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini.

