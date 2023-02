Cambiamenti climatici: la perdita della biodiversità avvenne anche 252 milioni di anni fa

MeteoWeb

Un team internazionale di scienziati ha scoperto come l’attuale perdita di biodiversità potrebbe essere avvenuta già nella preistoria. Lo studio riguarda l’instabilità e il collasso degli ecosistemi marini durante l’estinzione della massa del Permiano – Triassico (P–Tr), detta anche estinzione del Permiano. Sembrerebbe che il tasso di perdita della specie oggi supera quello durante l’evento della cosiddetta ‘grande morte‘.

La storia della vita sulla Terra è stata costellata da diverse estinzioni di massa. Il più grande di questi, l’evento di estinzione della massa Permiano-Triassico si è verificato 252 milioni di anni fa. Gli scienziati generalmente concordano sulle sue cause, ma resta un mistero come questa estinzione sia avvenuta.

Cosa accadde agli ecosistemi nell’ estinzione della massa Permiano-Triassico

In uno studio pubblicato oggi su Current Biology, il team di studio internazionale, composto da ricercatori della California Academy of Sciences, Università di Bristol, e la China University of Geosciences (Wuhan) ha analizzato gli ecosistemi marini prima, durante, e dopo la Grande Morte per capire meglio la serie di eventi che hanno portato alla destabilizzazione ecologica.

Esaminarono i fossili provenienti dalla Cina meridionale, un mare poco profondo durante la transizione Permiano-Triassico, per ricreare le condizioni dell’antico ambiente marino. Selezionando le specie in gilde, o gruppi di specie che sfruttano le risorse in modi simili, il team è stato in grado di analizzare le relazioni preda-predatore e determinare le funzioni delle specie antiche eseguite. La simulazione di queste reti di cibo ha fornito un’idea plausibile dell’ecosistema prima, durante e dopo l’evento di estinzione.

Lo studio dell’Università di Bristol

“I siti fossili in Cina sono perfetti per questo tipo di studio perché abbiamo bisogno di fossili abbondanti in modo da poter ricostruire le reti alimentari“, ha detto il prof Michael Benton dell’Università di Bristol. “Inoltre, le sequenze di roccia possono essere datate molto precisamente, in modo da poter tracciare passo dopo passo tutta la crisi, quando la vita negli oceani è stata uccisa da uno shock termico, dall’acidificazione degli oceani e dalla perdita di ossigeno dai fondali marini“.

“L’estinzione del Permiano-Triassico serve come modello per studiare la perdita di biodiversità sul nostro pianeta oggi“, ha spiegato il Curatore dell’Accademia di Geologia Peter Roopnarine. “In questo studio, abbiamo esaminato l’entità della perdita di specie e il collasso ecologico che si sono verificati in due fasi distinte, con quest’ultimo che si svolge circa 60.000 anni dopo il crollo iniziale della biodiversità.“

La sparizione del 95% della vita sulla Terra

L’evento stesso ha spazzato via il 95% della vita sulla Terra, ovvero circa 19 specie su 20. Probabilmente innescato da un aumento dell’attività vulcanica e da un successivo picco di anidride carbonica atmosferica, ha causato condizioni climatiche a quelle provocate dall’uomo di oggi, vale a dire il riscaldamento globale, l’acidificazione degli oceani e la deossigenazione marina.

“Nonostante la perdita di oltre la metà delle specie della Terra nella prima fase di estinzione, gli ecosistemi sono rimasti relativamente stabili“, ha detto il ricercatore dell’Accademia Yuangeng Huang, ora all’Università cinese di Geoscienze.

La prima e la seconda fase dell’estinzione

Le interazioni tra le specie sono diminuite solo leggermente durante la prima fase dell’estinzione, ma sono diminuite significativamente nella seconda fase, causando la destabilizzazione degli ecosistemi. “Gli ecosistemi sono stati spinti a un punto talmente critico dal quale non poterono recuperare“, ha continuato Huang.

Un ecosistema nel suo complesso è più resistente ai cambiamenti ambientali quando ci sono più specie che svolgono funzioni simili. Se una specie si estingue, un’altra può riempire quella nicchia e l’ecosistema rimane intatto. Questo può essere paragonato a quando nella società due gruppi svolgono lo stesso servizio o la stessa funzione economica. La scomparsa di una società lascia ancora intatti il servizio e l’economia, ma accade il contrario nel caso in cui il servizio è monopolizzato da una singola entità.

La perdita della ridondanza funzionale

“Abbiamo scoperto che la perdita di biodiversità nella prima fase dell’estinzione era principalmente una perdita in questa ridondanza funzionale, lasciando un numero sufficiente di specie a svolgere funzioni essenziali“, ha detto Roopnarine. “Ma quando le perturbazioni ambientali, come il riscaldamento globale o l’acidificazione degli oceani, si sono verificate in seguito, quando gli ecosistemi mancavano di quella resistenza rafforzata, che ha portato ad un improvviso collasso ecologico.”

Per il gruppo di studio, i risultati sottolineano l’importanza di considerare la ridondanza funzionale nella valutazione delle moderne strategie di conservazione e ricordano l’urgente necessità di agire per affrontare l’odierna crisi della biodiversità guidata dall’uomo.

L’attuale perdita della biodiversità

“Attualmente stiamo perdendo specie ad un ritmo più veloce che in qualsiasi degli eventi di estinzione del passato della Terra. È probabile che siamo nella prima fase di un’altra, più grave estinzione di massa“, ha detto Huang. “Non possiamo prevedere il punto critico che manderà gli ecosistemi al collasso totale, ma è un risultato inevitabile se non invertiamo il fenomeno della perdita di biodiversità.“