Maltempo, disastro a Malta per il ciclone: balconi crollati e strutture distrutte | FOTO

MeteoWeb

Malta è flagellata dai venti fortissimi e dalle piogge torrenziali provocati dal “Ciclone di Malta”, i cui effetti si stanno facendo sentire in maniera pesante anche sulla Sicilia. Le forti piogge hanno causato allagamenti in diverse aree di Malta, al punto che a Sliema e Gzira sono state avvistate meduse lungo la strada. I corsi d’acqua ingrossati dalle piogge stanno provocando inondazioni, causando disagi agli automobilisti e alla viabilità.

I danni sull’isola sono tanti e ingenti e vanno da balconi e muri crollati a strade e autobus allagati. La distruzione arriva dopo che l’ufficio meteorologico aveva emesso un’allerta meteo arancione per piogge torrenziali e venti di burrasca. I dati pluviometrici indicano accumuli fino a quasi 100mm: 97mm a Benghajsa, 90mm a Msida, 88mm a Xewkija, 84mm a Dingli, 83mm a Xaghra, 49mm a La Valleta, Selmun.

Tanti danni a Malta per il ciclone

Tre balconi situati a Gharb sono crollati su sei auto parcheggiate, provocando gravi danni: fortunatamente nessuno è rimasto ferito in questo incredibile incidente. Sul posto si sono recati membri del Dipartimento della Protezione Civile per rimuovere i massi, mentre sono ancora in corso le indagini della Polizia.

Le zone costiere di Malta sono state particolarmente colpite e le persone sono state avvertite di stare alla larga da queste zone. Le immagini della gallery scorrevole in alto mostrano fermate degli autobus distrutte sul lungomare a Sliema, strade allagate e pali caduti. Allagati anche alcuni autobus. A St Julian’s, un muro è crollato su un’auto parcheggiata. Segnalati danni a proprietà e veicoli in tutta Malta. Le barche sono state danneggiate a causa della mareggiata che ha colpito la costa maltese. Ciò ha portato anche a una serie di interruzioni, inclusa la sospensione dei viaggi tra Malta a Gozo.

Il maltempo sta provocando danni anche all‘aeroporto internazionale di Malta, dove si è verificato il crollo del soffitto della Lounge La Valette. “Vorremmo informarvi che la Lounge La Valette alle partenze è attualmente chiusa a causa di un incidente derivante dal maltempo che abbiamo vissuto. I nostri team stanno attualmente lavorando per la riapertura sicura della lounge“, hanno comunicato dall’aeroporto. Una persona è rimasta leggermente ferita nell’incidente.

L’ufficio meteorologico dell’aeroporto internazionale ha emesso un’allerta arancione in quanto è previsto un peggioramento del tempo nelle prossime ore: pioggia torrenziale e venti di burrasca su Malta. Il Dipartimento della Protezione Civile di Malta è in massima allerta per aiutare contro i danni causati dalla tempesta e invita la popolazione a restare a casa. A causa del maltempo tutte le attività all’aperto previste per la festa del naufragio di San Paolo oggi e venerdì sono state annullate.