Maltempo, piogge incessanti in Sicilia: allagamenti a Siracusa, sotto osservazione l’Anapo | FOTO 

Continua a diluviare sulla Sicilia orientale, sferzata anche dai forti venti provocati dal Ciclone di Malta. Particolarmente colpita la zona di Siracusa, dove al momento gli accumuli pluviometrici parziali indicano 131mm di pioggia. Dopo tutta questa pioggia, iniziano a farsi sentire disagi.

Le pattuglie della Polizia municipale di Siracusa e delle associazioni di volontariato della Protezione Civile, queste sotto il coordinamento del Coc, continuano il monitoraggio delle situazioni di pericolo lungo la rete stradale causate dalla pioggia abbondante di queste ore. La presenza di buche profonde è stata segnalata lungo la strada che porta da Pantanelli alla Maremonti e in viale Paolo Orsi. Tombini saltati in viale Teocrito, nei pressi dell’incrocio con via Torino, in via Necropoli Grotticelle e in viale Epipoli. Per l’ingrossarsi del torrente, un allagamento si registra in strada Monasteri, che è stata chiusa, e un altro in via Achille, all’altezza del civico 1.

Inoltre, i volontari della Protezione Civile hanno rimosso alcuni massi caduti da un muro a secco lungo la strada secondaria che da viale Epipoli porta al Castello Maniace e che erano rischiosi per la circolazione. Sotto osservazione il fiume Anapo, soprattutto nella zona bassa di contrada Carancino, all’ingresso di traversa Capocorso per la quale si sta valutando la chiusura. Sostanzialmente percorribili sono, allo stato, le strade del Villaggio Miano con qualche preoccupazione in via Monti Nebrodi. In Ortigia, è stato riaperto il transito attraverso la Porta Marina dopo un intervento di messa in sicurezza.