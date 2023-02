Maltempo in Sicilia, neve forte anche sugli Iblei: spazzaneve in azione sui colli più a Sud d’Italia | VIDEO

MeteoWeb

Il Ciclone di Malta sta alimentando maltempo estremo in queste ore al Sud Italia, in particolare tra Calabria e Sicilia: in queste regioni si stanno registrando abbondanti e diffuse nevicate, come ampiamente previsto da MeteoWeb nei giorni scorsi con previsioni che avevano suscitato un po’ di scetticismo. Tra queste, sono state confermate anche quelle relative ai Monti Iblei, che tanto avevano fatto discutere perchè “qui siamo nei colli più a Sud d’Italia, siamo più vicini all’Africa che al resto del mondo, qui non può nevicare“. E invece oggi vediamo mezzi spalaneve in azione proprio nel massiccio montuoso più meridionale d’Italia: a corredo dell’articolo le immagini da Buccheri.

Continua a nevicare in zona c/da Piana/Montelauro/SP6 (accumulo al suolo circa 15 cm), con mezzi spazzaneve e spargisale (comune e ANAS) in azione su Montelauro ed SS124 e viabilità garantita senza criticità con strade pulite: questo l’ultimo aggiornamento fornito dal sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo.

La nevicata è particolarmente significativa perché siamo sui Monti Iblei, le montagne di Siracusa e Ragusa, dove la precipitazione nevosa è molto rara. E’ il massiccio montuoso più meridionale d’Italia, e per giunta non è neanche particolarmente elevato: la vetta più alta è quella di Monte Lauro che arriva a 987 metri di altitudine. Difficile, quindi, parlare di “montagne”: sono colli.

Buccheri è un comune di 2mila abitanti che sorge ad appena 800 metri di altitudine: l’eccezionalità non è tanto la neve in sé (una spolverata è possibile ogni anno), ma l’abbondanza degli accumuli che di questa entità sono molto rari in queste zone.

Nevicata a Buccheri, spazzaneve in azione

Ciclone di Malta, la neve imbianca Buccheri

