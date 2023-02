Primo freddo innesca il maltempo in Puglia: vento e pioggia a Lecce, danni al campanile del Seicento | FOTO

MeteoWeb

L’irruzione fredda proveniente dai Balcani sta iniziando sulle Regioni Adriatiche: i primi forti temporali stanno colpendo la Puglia. Pioggia, vento forte e tuoni hanno interessato Lecce nel primo pomeriggio, provocando alcuni danni ai monumenti. Alcuni calcinacci e frammenti di pietra si sono staccati dal campanile seicentesco in Piazza Duomo, presumibilmente dall’ultimo piano. I Vigili del Fuoco con un’autoscala hanno messo in sicurezza l’area. In corso la valutazione dei danni. L’area è stata interdetta e sul posto è intervenuto anche un tecnico del Comune.

Il campanile ha al suo interno un ascensore panoramico che porta i visitatori fino al terzo livello dell’antica struttura. A causa del maltempo, per motivi di sicurezza, il servizio non è attivo.

Diversi luoghi pubblici della città di Lecce saranno inaccessibili su disposizione del Comune a causa dell’allerta meteo arancione per forte vento. Da stamattina e per tutta la giornata di domani, domenica 5 febbraio, rimarranno chiusi la villa comunale, i parchi Galateo e Belloluogo, il campo sportivo Montefusco e il cimitero.

Al momento, a Lecce si registrano +11°C. L’arrivo del freddo sulla Puglia, che in queste ore registra temperature fino a +10-11°C, con qualche punta fino a +12°C, segnerà l’inizio di una forte ondata di gelo sull’Italia a partire da domani: seguirà la settimana più fredda della stagione finora.

