Malore improvviso in tribuna, situazione tragica: Como-Frosinone interrotta | LIVE

Situazione drammatica in questi minuti allo stadio comunale Giuseppe Sinigaglia di Como: durante il secondo tempo della partita di serie B tra Como e Frosinone, con gli ospiti in vantaggio per 0-2, un tifoso di casa ha accusato un malore e improvvisamente ha perso i sensi.

E’ stato necessario l’intervento dell’ambulanza e la partita è stata sospesa. I soccorritori del 118 stanno praticando il massaggio cardiaco al malcapitato. Tutti, in campo e sugli spalti, sono con il fiato sospeso per la partita più importante, quella per salvare una vita umana.

I tifosi del Como stanno rimuovendo gli striscioni dalla curva per la gravità della situazione.