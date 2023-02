Ondata di gelo ai nastri di partenza, possibile neve fin sulle coste: i bollettini meteo della Protezione Civile

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– isolate su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale ed occidentale e, dalla sera, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: occasionali, al di sopra dei 200-300 m, con locali sconfinamenti al livello del mare, su Abruzzo, Molise, Campania orientale, Puglia, Basilicata e versante ionico della Calabria centro-settentrionale, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 300-400 m sui settori alpini occidentali. con apporti al suolo deboli o localmente moderati; al di sopra dei 600-800 m sulla Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione; massime in sensibile diminuzione sulla Sardegna; valori minimi bassi, fino a molto bassi, sulle aree pianeggianti e vallive di tutte le regioni.

Venti: da forti a burrasca orientali sulla Sardegna; forti settentrionali su Molise e regioni meridionali peninsulari; localmente forti nord-orientali sulle restanti regioni centrali, aree appenniniche settentrionali, Sicilia orientale e, nella seconda parte della giornata, sull’Alto Adriatico.

Mari: tutti generalmente molto mossi, fino ad agitati il Canale d’Otranto, lo Ionio, il Mare ed il Canale di Sardegna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: