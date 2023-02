Maltempo Torino: prevista neve in collina, spargisale pronti

MeteoWeb

In considerazione delle previsioni meteo e della possibilità di neve, nevischio e neve umida in pianura e neve debole in collina oltre i 400 metri, a partire dalle 21 di questa sera 11 mezzi spargisale saranno operativi a Torino: lo ha annunciato il Comune, che ha aggiunto che anche per domani è previsto un ulteriore insalamento della grande viabilità anche in pianura.

“L’evolversi della situazione sarà costantemente monitorata dalla Cabina di Regia Neve attivata dalla Città, che adotterà tutti gli interventi che si renderanno necessari in base all’evoluzione meteo,” ha precisato l’amministrazione comunale.

