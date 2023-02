Neve in Emilia Romagna: la diga di Ridracoli prossima alla tracimazione | FOTO 

MeteoWeb

La neve e la pioggia cadute nelle scorse ore al Centro-Nord hanno rappresentato una boccata d’ossigeno contro la siccità, che soprattutto al Nord va avanti da molto tempo. Neve e pioggia sono risultate benefiche per i corsi d’acqua e anche per la diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena. Oggi si registrano circa 20cm di neve fresca a Ridracoli, che hanno vestito la diga di bianco: bellissime le immagini della gallery scorrevole in alto.

La bella notizia è che la diga è praticamente piena, al 97,4% del suo volume: manca meno di un metro alla tracimazione. La diga di Ridracoli è la principale infrastruttura che rifornisce di acqua la Romagna. La situazione attuale, dunque, permette di guardare all’estate con più serenità.

