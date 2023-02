Previsioni Meteo: ancora freddo e maltempo al Sud mentre al Nord avanza l’Anticiclone

MeteoWeb

Al Centro/Nord Italia anche oggi splende il sole, il clima è mite e la pressione sfiora i 1040hPa: merito del poderoso Anticiclone che occupa gran parte d’Europa. La situazione meteo, però, è molto diversa al Sud Italia ancora esposto alle fredde e instabili correnti provenienti dai Balcani: il clima è variabile, abbiamo ancora maltempo e soprattutto fa freddo, decisamente freddo, con temperature che anche oggi rimangono ben inferiori rispetto alle medie del periodo.

Nella notte si sono verificati persino forti temporali nello Stretto di Messina: a Reggio Calabria sono caduti 20mm di pioggia con +8°C, e sui rilievi ha nevicato ancora. Stamani il maltempo più intenso ha colpito la Calabria centro/settentrionale, in modo particolare tra cosentino, crotonese e catanzarese. Anche qui abbiamo ulteriori nevicate in Sila. Le immagini dai satelliti mostrano chiaramente l’instabilità diffusa al Sud, a differenza delle ampie schiarite nelle Regioni del Nord.

Anche nei prossimi giorni, in realtà, al Sud il clima rimarrà più freddo rispetto al Centro/Nord. L’Anticiclone si estenderà a tutto il Paese, ma le temperature aumenteranno prevalentemente nelle Regioni centro/settentrionali come possiamo osservare nelle mappe per Mercoledì 15 Febbraio. Al Centro/Nord le temperature massime lambiranno i +20°C mentre al Sud il clima sarà decisamente più fresco, soprattutto in Calabria e Sicilia orientale, dove addirittura rimarremo anche nel momento più caldo in linea con le medie stagionali, quindi con una situazione tipicamente invernale nonostante la grande anomalia mite e anticiclonica del resto d’Italia e di gran parte d’Europa.

Continua, quindi, il trend già visto a gennaio che vede le principali anomalie calde e secche interessare l’Italia del Nord, mentre al Sud il clima resta decisamente più freddo e piovoso, molto più in linea rispetto alla consuetudine storica.

