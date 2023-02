Storica ondata di gelo in Canada: temperature incredibili a Ottawa, Montreal e Toronto | DATI

MeteoWeb

Non solo gli Stati Uniti d’America, ma anche il Canada ha vissuto l’eccezionale irruzione provocata dal Vortice Polare nei giorni scorsi, particolarmente veloce ma straordinariamente intensa. E così improvvisamente, dopo il mese di Gennaio più caldo della storia, nel Canada orientale le temperature sono piombate su valori bassissimi, in alcuni casi da record. La colonnina di mercurio è piombata a -32,5°C a Ottawa, -31,6°C a Quebec City, -29,5°C a Montreal, -21,8°C a Toronto. Nel caso di Montreal, è la temperatura più bassa mai raggiunta dal Gennaio 1994, ben 29 anni fa. Nel caso di Ottawa, è la temperatura più bassa dal 1996, ben 27 anni fa.

Impressionanti i valori della Nuova Scozia, in alcuni casi fino a -30°C sulle coste alla stessa latitudine di Genova. In questo caso era dagli anni ’80 che non si raggiungevano valori così bassi, oltre 40 anni fa.

Ancora più impressionanti i dati del wind-chill, cioè la temperatura percepita dal corpo umano in base al vento. Il forte vento, infatti, ha accompagnato tutta l’irruzione polare e ha determinato il record assoluto di wind-chill nazionale negli Stati Uniti d’America con un eccezionale -78,3°C sul Monte Washington. In Canada il wind-chill è stato di -48°C a Quebec City, -44°C a Montreal, -43°C a Ottawa e -30°C a Toronto, mentre il dato di Bagotville (-53°C) ha sfiorato il suo record assoluto di tutti i tempi, che è di -55°C.