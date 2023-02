Meteo, le temperature massime di oggi: +1°C a Urbino

MeteoWeb

Altra giornata fredda sull’Italia per l’effetto di correnti artiche, con neve a quote basse e fin sulle coste in Abruzzo. Un ciclone su Malta sta per scatenare una violenta ondata di maltempo tra Calabria e Sicilia. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 8 febbraio, in alcune località italiane: