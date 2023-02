Gli USA abbattono un altro oggetto volante non identificato | VIDEO

MeteoWeb

Continuano i rilevamenti di oggetti volanti non identificati nei cieli del Nord America. Dopo i casi dei giorni scorsi, l’esercito americano ha abbattuto un oggetto volante non identificato sopra il Lago Huron, che si trova tra Stati Uniti e Canada, pochi istanti fa. Le autorità statunitensi e canadesi hanno limitato alcuni spazi aerei sopra il lago, mentre i velivoli venivano fatti decollare per intercettare e cercare di identificare l’oggetto.

“Ho appena ricevuto una chiamata dal Dipartimento della Difesa: i nostri militari hanno un occhio estremamente attento sull’oggetto sopra il Lago Huron. State certi che tutte le parti sono state focalizzate su di esso dal momento in cui ha attraversato le nostre acque”, ha affermato la rappresentante USA del Michigan, Elissa Slotkin. Fonti del Congresso hanno confermato al “Wall Street Journal” che per abbattere il velivolo è stato impiegato un caccia F-16, che ha usato un missile aria-aria Sidewinder a corto raggio e guida agli infrarossi.

L’oggetto avrebbe presentato una forma ottagonale e avrebbe volato ad una altitudine pari a circa seimila metri, rappresentando un rischio per la sicurezza del traffico aereo commerciale. Le autorità americane hanno declinato di dire se assomiglia al primo pallone spia cinese o altri due ‘UFO’ più piccoli di forma cilindrica neutralizzati in Alaska e in Canada. Dopo il primo episodio, le forze di sicurezza nordamericane sono in alta allerta.

Il membro della Camera USA per il Michigan, Jack Bergman, afferma che l’esercito americano ha abbattuto “l’oggetto” sul Lago Huron. “Oggi sono stato in contatto con il Dipartimento della Difesa per quanto riguarda le operazioni nella regione dei Grandi Laghi. L’esercito americano ha abbattuto un altro “oggetto” sul lago Huron. Apprezzo l’azione decisiva dei nostri piloti di caccia. Il popolo americano merita molte più risposte di quante ne abbiamo noi”, afferma Bergman.

Grande più di Lombardia e Piemonte messi insieme, il Lago Huron è uno dei Grandi Laghi del Nord America e si trova tra Stati Uniti e Canada. A nord, bagna l’Ontario. A ovest, il Michigan. Con una superficie di quasi 60 mila chilometri quadrati, e una profondità media di 230 metri, il Lago Huron ha rappresentato per l’aviazione americana e canadese un’area di sicurezza per abbattere l’oggetto. All’interno del Lago Huron, si trova l’isola lacustre più grande al mondo, Manitoulin, che appartiene alla provincia canadese dell’Ontario.

E’ il quarto oggetto abbattuto in meno di due settimane nello spazio aereo nordamericano, dopo i due oggetti (non ancora identificati) abbattuti sempre in Canada e in Alaska nei giorni scorsi, e dopo il pallone spia cinese abbattuto dagli Stati Uniti all’inizio di febbraio.