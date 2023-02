USA: “pallone-spia cinese violazione della nostra sovranità”, Blinken annulla la visita in Cina

MeteoWeb

“La presenza di un pallone-spia cinese nel nostro spazio aereo è una chiara violazione della sovranità americana ed è inaccettabile“. Lo ha detto un alto funzionario del Dipartimento americano in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. Il funzionario ha anche comunicato che la visita in Cina del Segretario di Stato americano Antony Blinken è stata rinviata dopo il rilevamento del ‘pallone-spia’.

“I canali di comunicazione e diplomatici con la Cina restano aperti. Prendiamo atto del comunicato di scuse di Pechino. In questo momento una visita a Pechino non sarebbe costruttiva, ma il Segretario intende recarsi in Cina alla prima occasione utile”, ha sottolineato il funzionario, aggiungendo che Blinken e il Ministro degli Esteri cinese hanno avuto un colloquio nelle ultime ore.

ABC News riporta, citando delle fonti, che il Segretario di Stato non vuole ingigantire la vicenda annullando la visita, ma ha deciso di far slittare l’arrivo a Pechino, che era previsto per domenica, perché non vuole che la questione del pallone domini i suoi previsti incontri con i vertici cinesi.

Il Canada, inoltre, ha convocato l’ambasciatore cinese per “l’incidente con il pallone” sonda, riporta il Ministero degli Esteri canadese.