Allerta Meteo, ciclone Mediterraneo sul Tirreno si dirige verso Lazio e Campania: SOS maltempo da Roma a Salerno

Il ciclone Mediterraneo Juliette sta colpendo l’Italia provocando maltempo e neve fin in pianura Padana, dove sono imbiancate Bologna e Modena. La neve cade copiosa sull’Appennino tosco/emiliano e nelle zone interne delle Marche, colpite in modo particolarmente intenso dal maltempo di queste ore. Il ciclone si trova nel mar Tirreno occidentale, a ridosso della Sardegna, e alimenta maltempo diffuso sul Nord Italia e sulla stessa Sardegna.

Le immagini satellitari evidenziano quanto sia spettacolare il ciclone sul Tirreno, ma anche come lasci gran parte del Centro e del Sud libero da nubi, con ampie schiarite e anche clima mite tanto che oggi la temperatura ha raggiunto +19°C a Siracusa, +18°C a Catania, +17°C a Palermo e Lecce, +16°C a Bari, Messina, Taranto, Reggio Calabria e Brindisi, +15°C a Cosenza e Foggia, Caserta, Benevento, Latina e Termoli.

Il Ciclone Mediterraneo Juliette arriva sul mar Tirreno: attenzione a Lazio e Campania

Questa situazione mite e quieta ha però le ore contate. Almeno per alcune zone del Centro/Sud e in modo particolare per Lazio e Campania. L’ultimo aggiornamento dell’animazione satellitare – infatti – evidenzia molto bene la traiettoria del ciclone, che sta pompando sul mar Tirreno nubi temporalesche cariche di pioggia sempre più vicine alle coste del basso Lazio e alle isole dell’arcipelago delle isole Ponziane, dove il ciclone si abbatterà già in serata:

Allerta Meteo per Lazio e Campania: due giorni di piogge torrenziali in arrivo per il ciclone Mediterraneo Juliette

Il Ciclone Mediterraneo Juliette, infatti, nelle prossime ore si muoverà in modo lento ma inesorabile verso nord/est. Le Regioni più colpite dal maltempo saranno Lazio e Campania che già da stasera, e poi in modo particolarmente intenso domani – Giovedì 2 Marzo – saranno colpite da piogge intense e violenti temporali che provocheranno locali nubifragi da Roma a Salerno, compresa la zona più meridionale della provincia salernitana (il Cilento). Il ciclone persisterà in modo particolarmente violento sull’Italia tirrenica anche dopodomani, Venerdì 3 Marzo, insistendo sulle regioni centrali e coinvolgendo in modo graduale sempre più il Sud, a partire dalla Sicilia. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: