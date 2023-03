Maltempo, neve fino in pianura in Emilia Romagna: imbiancate anche Bologna e Modena | FOTO

MeteoWeb

L’azione di un vortice di bassa pressione sta provocando maltempo su diverse regioni italiane oggi. In Emilia Romagna, si registrano nevicate diffuse. Nevica intensamente sull’Appennino romagnolo e tra Bolognese e Modenese e la dama bianca ha fatto la sua comparsa fino in pianura, come riportato nelle previsioni meteo di MeteoWeb di ieri.

La neve è scesa ad imbiancare anche Bologna e Modena: a Bologna si è posato un leggero strato di neve, mentre i colli sono imbiancati a 100 metri. Fiocchi anche a Reggio Emilia con +1/2°C. Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini delle località imbiancate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: