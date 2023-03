MeteoWeb

La neve è arrivata in pianura Padana nel pomeriggio di oggi, imbiancando Bologna e Modena oltre a molte altre località emiliane. Sull’Appennino nevica in modo particolarmente abbondante sin dalle basse quote, in pianura le nevicate sono coreografiche, con accumuli sottili ma spettacolari per le dimensioni dei fiocchi, enormi come fossero fazzoletti che cadono dal cielo.