L’aria fredda invade l’Europa e “sbatte” sulle Alpi: il colpo di coda dell’inverno visto dai satelliti

L’aria fredda si insinua tra isole Britanniche e penisola Scandinava, lungo il Mare del Nord verso l’Europa centrale, dove tra Danimarca, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Svizzera e Austria possiamo notare un’enorme distesa di nubi frastagliate a macchia di leopardo, evidente simbolo di aria fredda in arrivo.

L’aria fredda si abbatte sulle Alpi e piomba giù, aggirandole, lungo i Balcani. Nelle prossime ore farà ancora più freddo in Europa con gelo e neve in pianura in Polonia, Germania e Repubblica Ceca per il primo colpo di coda dell’inverno, in attesa del prossimo, ancor più significativo, nella Settimana di Pasqua.

