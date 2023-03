Come è nata la Giornata mondiale della felicità?

MeteoWeb

Oggi 20 marzo si festeggia in tutto il mondo la Giornata internazionale della felicità. Questa ricorrenza è stata istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). “Un ambiente sociale felice è quello in cui le persone percepiscono un senso di appartenenza, un posto in cui gli uni si fidano degli altri e delle loro istituzioni condivise. In un ambiente sociale felice c’è più resilienza, poiché la fiducia condivisa riduce il peso delle difficoltà, e quindi diminuisce la disuguaglianza del benessere”.

Queste sono le dichiarazioni di John Helliwell, Senior Fellow dell’Istituto Canadese per la Ricerca Avanzata (CIFAR – Canadian Institute for Advanced Research). La Giornata Internazionale della Felicità nasce per riflettere sull’importanza dell’essere felici nel qui e nell’ora.

I valori della Giornata mondiale della felicità

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, che sono stati definiti nel lontano 2015, racchiudono gli ingredienti per raggiungere il benessere e la felicità in tutti i Paesi del globo: come ridurre la disuguaglianza, sradicare la povertà e la protezione del pianeta Terra.

La Giornata si festeggia il 20 marzo a partire dal 2013. La data è stata stabilita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione 66/281 del 28 giugno 2012. E’ curioso il fatto che sia stata fortemente voluta dal Bhutan, un Paese che ha anteposto il valore della felicità nazionale al reddito nazionale fin dai primi anni ’70, sostituendolo il Prodotto Nazionale Lordo (PNL) con la “Felicità interna lorda”. Inoltre, questo Paese ha ospitato la riunione di alto livello su “Felicità e benessere: definire un Nuovo Paradigma Economico” durante la 66ma sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La campagna “Resta Calmo. Sii saggio. Sii Gentile”

Il tema di quest’anno dedicato alla Giornata della Felicità si pone in risposta alla pandemia di Covid-19 con le parole “Resta Calmo. Sii Saggio. Sii Gentile”. La campagna social è stata promossa da Action for Happiness, un movimento no-profit di persone provenienti da 160 Paesi che coordinano la campagna per la celebrazione della Giornata.