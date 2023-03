Lazio nella morsa del maltempo: tromba marina sul litorale romano

MeteoWeb

È una giornata di intenso maltempo nel Lazio, iniziata con la violenta grandinata che ha ricoperto di bianco Roma, le aree circostanti e anche alcune zone in provincia di Frosinone. Questa mattina, inoltre, una tromba marina si è formata lungo la costa del litorale romano. Sembra che il vortice non sia arrivato a toccare la terraferma e, dunque, non avrebbe provocato danni. Questa tromba marina, tuttavia, è testimone dell’instabilità dell’atmosfera, determinata dall’arrivo di una perturbazione dopo il forte caldo dei giorni scorsi.

Tra i dati pluviometrici (parziali) odierni del Lazio, spiccano i 32mm caduti a Fondi, 21mm a Rocca Priora, 18mm a Priverno, 16mm nella zona sud di Roma, 14mm a Sezze. Sulla regione, sono ancora in atto piogge e temporali. Nello specifico, i fenomeni più intensi sono ancora in atto su Roma e nella zona a sud della capitale e si stanno spostando in direzione sud. Altri fenomeni sono in atto nel Viterbese, in provincia di Rieti e nell’estremo sud del Frusinate.

Un’altra forte grandinata si è abbattuta su Roma nel pomeriggio, dopo il nubifragio di questa mattina seguito da diverse ore di sole e cielo sereno. Intorno alle 16, è tornato la pioggia, accompagnata da grandi chicchi di grandine che hanno imbiancato le strade e le auto.

