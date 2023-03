Maltempo Campania, violenta grandinata nel Salernitano: località imbiancate come fosse neve | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La grandine è la protagonista di oggi dal punto di vista meteorologico in Italia. La giornata, contrassegnata da un colpo di coda dell’inverno che ha riportato maltempo e neve, si era aperta con la violenta grandinata che ha imbiancato Roma e dintorni e anche zone della provincia di Frosinone. Nel pomeriggio, era stata la Puglia ad essere colpita da intense grandinate che hanno mandato in frantumi i vetri della auto nel Barese e nel Brindisino. In serata, è toccato alla Campania. In particolare, tra Baronissi e Fisciano, in provincia di Salerno, intorno alle ore 19 si è verificata una violentissima grandinata che ha lasciato uno strato di bianco, spesso diversi centimetri, al suolo, quasi come fosse neve. Incredibili le immagini a corredo dell’articolo. Gli accumuli di grandine hanno provocato disagi alla viabilità.

Dal punto di vista della pioggia, i dati pluviometrici più rilevanti finora in Campania indicano: 32mm a Bagnoli Irpino, 31mm a Summonte, Atripalda, Cesinali, 29mm a Fisciano, Ospedaletto d’Alpinolo, 27mm a Montesarchio, 26mm a Faicchio, Campoli del Monte Taburno.

Violenta grandinata ricopre Fisciano di bianco

Forti temporali sono ancora in atto nel sud del Salernitano: prestare attenzione.

