Ondata di freddo nel Regno Unito: la Scozia registra la notte più fredda dell’anno, spettacolare la neve dallo spazio | FOTO

Gran parte del Nord Europa è ripiombata in inverno a causa dell’azione di un violento ciclone, che ha riportato la neve nel Regno Unito, ma anche in Belgio e Paesi Bassi. La Scozia ha registrato la sua notte più fredda dell’anno, quando le temperature sono scese a -15,4°C. Questo valore è ancora molto distante, tuttavia, dal record di marzo (-22,8°C registrato il 14 marzo 1958, a Logie Coldstone, nell’Aberdeenshire).

La neve in Scozia dallo spazio

Con diverse allerte meteo in atto, la Scozia è stata colpita da forti nevicate e ghiaccio. Spettacolari le immagini dei satelliti dallo spazio che mostrano l’area imbiancata dalla neve (vedi foto della gallery). Gli scozzesi nelle parti settentrionali e nord-orientali del Paese si sono svegliati oggi con condizioni invernali, responsabili di interruzioni stradali e chiusura delle scuole.

Le previsioni per i prossimi giorni

Per domani, giovedì 9 marzo, sono previste ancora condizioni fredde, con le temperature che scenderanno fino a -11°C. Parlando del tempo di 9 e 10 marzo, il vice capo meteorologo del Met Office Helen Caughey ha affermato che il rischio di neve potrebbe diffondersi in parti più centrali del Paese. “Tra giovedì e venerdì il rischio neve si diffonde alle aree centrali e settentrionali del Regno Unito, con il potenziale di alcuni accumuli significativi anche a livelli bassi, che hanno il potenziale per causare impatti. Si prevede che parti dell’Irlanda del Nord, del Galles e dell’Inghilterra settentrionale vedranno le condizioni peggiori svilupparsi dall’inizio di giovedì, con parti della Scozia e dell’Inghilterra settentrionale che vedranno arrivare la neve fino a giovedì pomeriggio. La neve nella metà settentrionale del Regno Unito persisterà per gran parte di venerdì, mentre più a sud, la neve diventerà pioggia fino a giovedì pomeriggio e sera. Si prevede che anche giovedì e venerdì si sviluppino forti venti che potrebbero creare condizioni di bufera di neve in alcuni punti”, ha affermato Caughey.

Contrasto tra Nord e Sud Europa

È molto forte il contrasto tra il clima in atto al Nord Europa e quello in atto sui settori centro-meridionali del continente. Le anomalie di temperatura mostrano valori di -10/15°C rispetto alla media in Scandinavia e anomalie di -6/8°C sul nord di Regno Unito, Germania, Polonia e Paesi Baltici. Molto caldo, invece, negli stati più a sud, con anomalie di +6/8°C – e localmente anche di più – dalla Spagna ai Balcani.

