Ondata di freddo nel Regno Unito: spettacolare tornado di neve in Scozia | VIDEO

Un violento e profondo ciclone atlantico si sta per abbattere sulle Isole Britanniche. Questa tempesta sta già determinando forti nevicate in tutto il Regno Unito, Londra inclusa, ma anche in Belgio e nei Paesi Bassi. In questo contesto, un raro fenomeno è stato osservato sulla neve a Sandness, sulle Isole Shetland, arcipelago della Scozia. L’agricoltore Michael Peterson ha notato un raro “tornado di neve” che attraversava un campo durante una nevicata nella giornata di ieri, martedì 7 marzo. Spettacolari le immagini del video in alto.

L’Atlante meteorologico mondiale descrive il fenomeno come “neve sollevata dal suolo sotto forma di una colonna vorticosa di altezza variabile con un piccolo diametro e un asse approssimativamente verticale”. “Questo è un fenomeno molto raro che si verifica quando il wind shear superficiale agisce per generare un vortice sul manto nevoso, provocando il sollevamento dal suolo di una colonna vorticosa di particelle di neve. A volte viene chiamato ‘snownado‘”.

Questo tornado di neve si è formato il giorno prima che gran parte dell’Inghilterra venisse colpita dalla neve, con il Met Office che avvisa di possibili interruzioni dei viaggi mentre il Regno Unito ha vissuto la notte più fredda dell’anno. Le scuole nel sud-est e nel sud-ovest dell’Inghilterra, così come in Scozia e parti del Galles, sono rimaste chiuse per l’ondata di freddo e neve.