Allerta Meteo, adesso esplodono i forti temporali pomeridiani

Splende il sole al Nord Italia, continua il maltempo con freddo anomalo al Sud. Il Paese è letteralmente diviso in due: al settentrione è primavera, senza eccessi di calore ma con temperature gradevoli, mentre al Sud siamo ancora in pieno inverno. Le temperature più alte di oggi sono state di +24°C a Trento e Pordenone, +23°C a Udine e Bolzano, +22°C a Milano, Genova, Verona, Novara, Alessandria e Ferrara, +21°C a Brescia, Padova e Cagliari, +20°C a Torino, Bologna, Firenze, Parma, Bergamo, Trieste, Pisa e Cuneo.

Tutto un altro clima invece al Sud e lungo l’Adriatico, dove le temperature sono ancora tipicamente invernali. Le massime odierne, infatti, si sono fermate ad appena +16°C a Foggia, Catanzaro, Pantelleria, Ustica, Brindisi, Frosinone, Latina, Ciampino, Guidonia e Viterbo, +15°C a Matera, Crotone e Termoli, +14°C ad Ancona, Altamura, Martina Franca e Gioia del Colle, +13°C a Macerata, Lamezia Terme e Vibo Valentia, +12°C a L’Aquila ed Enna, +9°C a Monte Sant’Angelo, +8°C a Campobasso. Sono valori tra 4 e 6°C inferiori rispetto alle medie del periodo.

In questo contesto, l’Italia si trova in una sorta di “terra di nessuno” sotto il profilo barico: nè cicloni nè anticicloni interessano il territorio del nostro Paese che rimane quindi esposto a una variabilità orografica locale. Così quotidianamente si formano forti temporali pomeridiani, tipici fenomeni “di calore” dovuti alla termo-convezione dell’aria nelle zone interne, lungo le dorsali montuose. Oggi questa instabilità è molto accesa lungo la dorsale Appenninica, dove si ripeterà domani quando però si estenderà maggiormente anche sulle Alpi, con fenomeni molto intensi nella zona del lago di Garda.

Si tratta di fenomeni tipicamente primaverili che, in base alle correnti al suolo, dopo essersi formati nelle zone interne si sposteranno seguendo le correnti sconfinando fin su pianure e coste circostanti. I fenomeni di maltempo che provocano possono essere anche molto violenti, seppur localizzati e sparsi a macchia di leopardo sul territorio. In queste situazioni è quindi fondamentale il monitoraggio della situazione minuto per minuto, con l'obiettivo di individuare le aree più a rischio.