Allerta Meteo, mappe impressionanti per il maltempo di lunedì al Sud

Gli ultimi aggiornamenti per l’ondata di maltempo ormai imminente sull’Italia sono a dir poco impressionanti relativamente ai fenomeni meteo estremi che tra domenica sera e lunedì 3 aprile colpiranno il Sud Italia. Il ciclone proveniente dall’Europa nord/orientale, oltre a far crollare le temperature, alimenterà temporali molto violenti che inizialmente interesseranno la Sardegna nella giornata di domenica, poi però arriveranno al Sud e colpiranno la Sicilia domenica sera con forti grandinate.

I fenomeni estremi risaliranno dalla Sicilia verso la Calabria e il mar Jonio nella notte tra domenica e lunedì, per poi abbattersi nel corso di lunedì 3 aprile su tutta la Calabria, sulla Basilicata – specie orientale – sulla Puglia centro/meridionale, e ancora nella Sicilia tirrenica. Proprio tra messinese tirrenico, Calabria jonica e Golfo di Taranto, avremo piogge torrenziali con grandine diffusa e violenta. Alto rischio anche di trombe d'aria. Massima attenzione.