Covid, il governo ha deciso: dal 1° maggio finisce anche l’obbligo di mascherine negli ospedali

Dal primo maggio l’obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie resterà solo nelle Rsa e nei Pronto Soccorso per i pazienti con sintomi respiratori e i loro contatti (oltre che ovviamente per il personale sanitario), e in alcuni reparti ospedalieri considerati più a rischio come quelli di malattie infettive, mentre saranno soltanto raccomandate in presenza di anziani, fragili e immunodepressi. Dopo quasi tre anni, quindi, finisce per la prima volta l’obbligo generalizzato di mascherine negli ospedali a causa della pandemia di Covid-19.

E’ quanto prevede la nuova ordinanza che il ministro della Salute Orazio Schillaci potrebbe firmare già oggi. In ogni caso il provvedimento dovrebbe lasciare libertà di scelta ai direttori sanitari degli ospedali, ma anche a medici di famiglia e pediatri per i loro studi. La precedente ordinanza attualmente in vigore, che prevede ancora l’obbligo di mascherine in tutti gli ospedali e le strutture sanitarie, scade il 30 aprile. E’ l’ennesima apertura del governo guidato da Giorgia Meloni rispetto alle più stringenti regole imposte dagli esecutivi precedenti. Dopo il reintegro dei medici e degli operatori sanitari non vaccinati e la fine delle ultime restrizioni con le nuove norme volute da Giorgia Meloni a inizio novembre, i più catastrofisti avevano paventato un ritorno delle ondate pandemiche profetizzando l’ennesimo “boom di contagi” che poi ovviamente non c’è stato.