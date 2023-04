Scene invernali sull’Etna: nevica a Piano Provenzana | VIDEO

MeteoWeb

Siamo a Natale o a Pasqua? La domanda sorge spontanea davanti alle temperature molto basse per questo periodo dell’anno che si registrano in questi giorni nel nostro Paese, con diffuse gelate oggi al Nord. Anche al Sud il clima è tipicamente invernale, con la neve tornata ad imbiancare i rilievi. Immagini invernali arrivano anche da Piano Provenzana, sull’Etna. Con una temperatura di -2°C stamattina, la neve cadeva intensa su “La Capannetta”, a 1.800 metri di quota, come mostra il video a corredo dell’articolo.

