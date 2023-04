Ritorna l’inverno in Veneto: piogge, neve e crollo delle temperature | FOTO

MeteoWeb

Il colpo di coda dell’inverno sta riportando maltempo, freddo e neve al Nord. Da questo pomeriggio, in Veneto piove con buona intensità in pianura e nevica, come nella stagione fredda, sulle montagne al di sopra dei 1.200-1.300 metri. L’effetto più evidente è il crollo delle temperature, con valori di +6-7°C nelle città, 0°C a Cortina d’Ampezzo, e termometro ancora più in basso in alta quota: -11°C sulla Marmolada, -9°C agli oltre 2.000 metri di Ra Valles, -6°C in Faloria, nella valle ampezzana.

Una nevicata fuori stagione sta interessando tutta la montagna vicentina. Sull’Altopiano di Asiago, il limite della neve è sceso a metà pomeriggio attorno ai 1.200-1.300 metri, mentre in quota la precipitazione nevosa risulta ancora più intensa. Sul Monte Verena, attorno a quota 1.500 metri, la nevicata, visibile anche attraverso le webcam, è molto fitta, capace di trasformare il paesaggio in un quadretto tipicamente invernale. A tratti, durante il pomeriggio, acqua mista a neve ad Asiago e nelle altre località, tra cui Gallio e Roana, attorno ai 1.000 metri. Sempre nella provincia di Vicenza è nevicato anche nell’area delle “Piccole Dolomiti” sopra i 1.300 metri, con il Rifugio Campogrosso, posto a 1.450 metri d’altezza, che a sua volta risulta imbiancato. Innevate anche le sommità di Cima Grappa, nell’area del Bassanese, a loro volta visibili dalla Valbrenta.

Bellissime anche le immagini dal Cansiglio, vasto altopiano delle Prealpi Bellunesi (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Il cielo è ovunque coperto in Veneto, con vento freddo da est. Nella parte orientale della regione, tra Padova e Rovigo, si sono registrati anche temporali con grandine, ma senza danni. Altre celle temporalesche stanno attraversando il territorio della regione, e piogge e rovesci sono attesi anche nel corso della serata.

