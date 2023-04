Maltempo Friuli Venezia Giulia: piogge intense e neve abbondante | FOTO

MeteoWeb

Una perturbazione atlantica sull’area mediterranea ha determinato l’afflusso di correnti in quota molto umide da sud-ovest sul Friuli Venezia Giulia, che hanno provocato piogge abbondanti in pianura e neve anche a bassa quota sui rilievi. In giornata si sono verificate precipitazioni abbondanti o intense su tutta la regione: in pianura sono caduti tra i 50 e i 100mm di pioggia sulla zona orientale e nell’Udinese, circa 20-30mm nella destra Tagliamento. Sulla costa, 10-20mm. Sulla zona montana le precipitazioni cumulate sono state di circa 50-80mm sulle Prealpi Giulie, 30-50mm sulle Prealpi Carniche e in Carnia e 40mm circa nel Tarvisiano.

Si sono verificate nevicate abbondanti in quota, con circa 50cm sopra i 1300 metri sulle Alpi Giulie, circa 20-30cm in Carnia sopra i 1.500 metri ma con punte di 50cm a quote superiori, 20cm sopra i 1.500 metri sulle Prealpi Carniche. Nel Tarvisiano accumuli di alcuni centimetri fino a fondovalle.

Questo maltempo ha provocato solo limitati disagi, tutti in provincia di Udine: a Nimis è stato chiuso il guado sul torrente Cornappo, mentre si segnalano massi sulla strada da Valle a Campeglio di Faedis e a Palmanova allagamenti in via dei Boschi.

Le previsioni per le prossime ore

Quanto all’evoluzione, fino a tarda sera sono previste precipitazioni in genere abbondanti, mentre dalla notte e fino al mattino di domani saranno moderate. La quota neve si manterrà oltre gli 800 metri circa, fino a 600 metri sulle Giulie. Sulla costa soffierà Bora sostenuta in serata, in attenuazione durante la notte. Domani in giornata il cielo sarà da nuvoloso a coperto e saranno possibili residue precipitazioni in genere deboli o qualche rovescio localizzato.

