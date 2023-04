Maltempo Emilia Romagna: tornado e grandine nel Ferrarese | FOTO

MeteoWeb

Il Centro-Nord è alle prese con il maltempo provocato da una FORTE perturbazione. Nel primo pomeriggio sono esplosi violenti temporali su tutto il Centro-Nord, in concomitanza con l’ingresso dell’aria fredda che sta facendo crollare le temperature su valori tipicamente invernali. Nel Ferrarese, si è sviluppato anche un tornado. Fortunatamente il vortice si è formato in una zona di campagna a sud-ovest di Ferrara ed ha avuto brevissima durata, motivo per il quale non si segnalano danni. Segnalate anche forti piogge (caduti finora 16mm) e soprattutto grandinate nella zona di Ferrara città (vedi foto della gallery scorrevole in alto). 19mm e grandine anche a Poggio Renatico, sempre nel Ferrarese.

È in atto un’intensa linea temporalesca con asse da Parma fino a ovest di Mantova in moto verso est/nord-est: spettacolare Shelf Cloud (o nube a mensola) davanti a questi temporali.

