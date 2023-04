Maltempo Piemonte: torna la neve nell’Alessandrino, grandine nel Novarese e nell’Astigiano | FOTO

MeteoWeb

Una perturbazione atlantica sta portando maltempo al Nord, con temporali e neve in montagna. Interessato anche il Piemonte. Dopo i fiocchi del 7 aprile, la neve è tornata oggi nell’Alessandrino per l’improvviso abbassamento delle temperature. Il limite delle precipitazioni è sceso sotto i 1.000 metri nelle zone dell’Appennino sudorientale. Imbiancata Caldirola, in Alta Val Curone, unica stazione di sport invernali; neve anche in Alta Val Borbera, a Cabella e Carrega Ligure (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Registrata una raffica di vento a 51,5km/h a Capanne di Cosola, in Alta Val Borbera, dove il termometro è sceso a -3°C; 50,8km/h nel sobborgo alessandrino di Lobbi; 43,9km/h a Sardigliano, tra Novese e Tortonese.

Nelle ultime 24 ore, nell’Alessandrino sono caduti 42mm a Caldirola, 29mm a Isola Sant’Antonio, 24mm a Castellar Ponzano, 23mm a Basaluzzo, 21mm a Novi Ligure.

Maltempo: grandine nel Novarese e nell’Astigiano

Il maltempo non ha risparmiato neanche il Novarese, dove sono avvenute intense grandinate. La grandine ha colpito anche il capoluogo di provincia intorno alle 13, imbiancando le strade. Temporali con acquazzoni e locali grandinate hanno interessato anche Cuneese, Astigiano e Alessandrino.

