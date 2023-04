Maltempo, forte temporale con grandine su Pesaro: caos in autostrada | VIDEO

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi si è formato un violento temporale nelle Marche settentrionali. La cella temporalesca ha colpito con particolare violenza la città di Pesaro, provocando un nubifragio e una pazzesca grandinata. Traffico nel caos nel tratto cittadino dell’A14 Bologna-Taranto, con disagi, rallentamenti e numerosi incidenti.

Il temporale ha scaricato 21mm di pioggia e grandine in città, facendo crollare la temperatura in pochi minuti da +18°C a +10°C. Il temporale si è poi esteso anche su Fano e adesso si sta spostando anche verso Ancona. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: